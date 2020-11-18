Порядок начисления поменяли по семи выплатам

За текущий год кабинет министров внес изменения в систему расчета по ряду детских пособий. Так, государство увеличило размер финансовой помощи по беременности и родам. Получить деньги могут трудоустроенные женщины.

За 70 дней до рождения малыша и еще 70 дней после этого знаменательного события матери начисляют средний заработок. Минимальная сумма декретных выплат рассчитывается исходя из МРОТ, максимальный размер будет зависеть от страховых взносов. В этом году нижний порог повысили до 55 830 рублей, верхний – до 322 191 рубля, пишет РИА ФАН.

Кроме того, государство платит деньги при постановке на учет на раннем сроке беременности, это пособие проиндексировали на 3%. Единоразовая выплата при рождении малыша увеличена до 18 004 рублей. Нижний предел ежемесячной соцвыплаты на детей до 1,5 лет – 6 752 рубля, верхний – 27 984 рубля, сообщает URA.RU.

Более того, в этом году российский лидер утвердил новый вид выплат. Деньги могут получить нуждающиеся семьи с детьми от 3-х до 7-ми лет. Сумма соцподдержки равна половине прожиточного минимума в регионе. Также власти повысили размер материнского капитала. При рождении первого ребенка семья может получить 466 617 рублей.

Ранее стало известно, что на пособия семьям с детьми выделены дополнительные деньги. Средства возьмут из резервного фонда.

