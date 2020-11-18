Знаменитый пророк предупредил о сложностях, с которыми столкнется наша страна в ближайшее время

Непростым для России будет 2021 год. Это предвидел Вольф Мессинг.

В стране будут проводиться масштабные реформы, на которые потратят много денег, в то время как жизнь людей станет еще тяжелее и заметно вырастет число бедных. Разрастется напряжение, начнутся волнения, считал пророк.

По его словам, мощный удар по экономике нанесет и вирусное заболевание, из-за которого власти страны примут беспрецедентные меры. Вероятно, Мессинг имел в виду нынешнюю пандемию COVID-19 или некую инфекцию, которая появится в следующем году.

Что касается отношений с другими странами, то и тут не исключены сложности. Из-за небольшой территории у южных границ РФ грозит длительный – протяженностью в пять лет – конфликт, после чего нарушатся прежние партнерские и экономические связи, полагал предсказатель. Скорее всего, он предвидел ситуацию с возвращением Крыма в состав России.

А вот с Украиной у России в будущем году, по мнению Мессинга, наметится потепление. Воевать наши государства не будут.

И третьей мировой не ожидается. Хотя на востоке ситуация накалится. Китай, Япония и Северная Корея будут втянуты в конфликт. И только своевременное вмешательство России сведет на нет вероятность ядерной войны, пишет "Гадалкин дом".

Возможно, что-то из пророчеств Мессинга и не сбудется. Но его уже воплотившиеся предсказания – о точной дате окончания Второй мировой, смерти Иосифа Сталина и своей собственной – дают почву для размышлений.