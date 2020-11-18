Привлекательность программы для россиян повысится, но снизится для НПФ

Ежемесячные поступления гражданам за счет пенсионных накоплений могут заметно вырасти. В Минтруда обратили внимание, что сейчас размер этих выплат настолько мал, что пенсионеры не видят от них пользы, и предложили Пенсионному фонду пересмотреть условия.

Сейчас россиянам оформляют выплату накоплений как прибавку к ежемесячной пенсии, если ее размер достигает не менее 5% от прочих поступлений. Если накоплено мало, то всю сумму перечисляют пенсионеру сразу.

Проще говоря, если пенсия у человека 15 тыс.руб., то прибавка из накопительной пенсии должна составлять не менее 750 рублей. Для этого на накопительном счету к моменту расчета выплат должно быть не менее 200 тыс.руб., пишет "Коммерсант".

Минтруда предлагает поднять планку с 5% до 20%, то есть довести минимальную прибавку до 2,4 тыс. руб., для этого к выходу на пенсию у человека должно быть накоплено около 625 тыс. рублей.

Эксперты инициативу Минтруда одобрили, передает URA.RU. По мнению Павла Митрофанова из "Эксперт РА", в интересах граждан получать не несколько сотен рублей, а более существенную сумму ежемесячно. Или уж взять все накопления разом и самим ими распорядиться.

Однако в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) выступают против, сообщает телеканал "360". Там опасаются резкого оттока денег граждан из фондов, поскольку у большинства участников пенсионной накопительной системы к моменту выхода на заслуженный отдых скапливается довольно небольшая сумма, с которой НПФ придется расставаться сразу, а не в течение нескольких лет.

В Пенсионном фонде РФ напоминают, что накопительную пенсию россияне имеют право получить раньше, чем страховую. При этом профсоюзы призывают вообще отказаться от накопительного компонента в пенсионной системе.