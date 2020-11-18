Туристов ставят перед сложным выбором

Массовое перебронирование туров с турецких курортов на черноморское побережье России может вызвать резкий всплеск заболеваемости в Крыму и Краснодарском крае.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил 17 ноября новые строгие антикоронавирусные меры. Все рестораны и кафе закрыты. Торговые центры и салоны красоты могут работать только с 10:00 до 20:00. В выходные дни для граждан объявлен комендантский час.

Эти ограничения не касаются отелей. Однако местный турбизнес уже лишился возможности проводить большинство экскурсий, а отдыхающие – спокойного шоппинга и прогулок по улицам. При этом велики опасения, что вскоре последуют новые запреты, которые отразятся на туристах, сообщает портал TourDom.ru.

На этом фоне многие россияне, планировавшие отдохнуть в Турции, начинают менять планы. Некоторые, как рассказала представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, отказываются от частично оплаченных поездок и пытаются вернуть деньги, пишут "Пронедра".

Другие посматривают на родное черноморское побережье. Но вряд ли им там будут рады. Роспотребнадзор уже предупредил крымчан о надвигающейся эпидемиологической опасности.

"По прогнозам, в середине декабря мы начнем стремительный подъем заболеваемости (коронавирусом)",

– приводит "Крыминформ" слова главы местного управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской на совещании в Крыму 18 ноября. Ранее пик эпидемии ожидался в Крыму после новогодних праздников.

По последним данным, в Крыму за все время заболели COVID-19 более 12,7 тысячи человек. При этом на полуострове фиксируются рекорды по количеству отдыхающих. В частности, в сентябре 2020 г. там побывало больше россиян, чем в это время год назад.