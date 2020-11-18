Смешные анекдоты на 19 ноября

В этот четверг ободрят и помогут смотреть на мир весело шутки от "Утро.ру"
Сын
заявляет родителям, что уже
взрослый и хочет жить один.
– Отлично, молодец, – радуются те
– Спасибо, что поняли меня, чемоданы с вашими
вещами я поставил у двери, – сообщает отпрыск.
В одной из комнат студенческого
общежития появились тараканы. Парню, который там жил, посоветовали встать у
каждого угла и сказать, что есть нечего.
Он так и сделал, а ночью проснулся и увидел сидящих прямо на его одеяле усатых
насекомых. Один говорит ему:
– Хозяин, мы вот тебе поесть принесли.
Разговаривают два новобранца.
– Ты как в армии оказался? – спрашивает один
– Из-за Деда Мороза. Я 15 лет назад у него
гимнастерку попросил
– Ну и?
– Получил только сейчас.
Один
кто сосед спрашивает другого, не знает ли он, у кого можно купить машину.
– Да, есть такой. Будет продавать через одну -
две недели, – отвечает тот.
– А как ты догадался?
– Ничего удивительного. Просто хорошо знаю
машину, которую сам продал ему на днях.
– Увы, экзамен по вождению вы не сдали,
прав не получите, – говорит инструктор блондинке.
– Но ведь я еще даже не поехала! – возмущается
она.
– А как вы могли ехать, если сели сзади?
Старичок делится с другом размышлениями:
– Думаю, что после стольких лет замораживания
пенсионных накоплений скоро придет время, когда нам скажут, что уже разморозили, а
они испортились, поэтому их выбросили.