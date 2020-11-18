Смешные анекдоты на 19 ноября

Смешные анекдоты на 19 ноября
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В этот четверг ободрят и помогут смотреть на мир весело шутки от "Утро.ру"
  • Сын заявляет родителям, что уже взрослый и хочет жить один.
    – Отлично, молодец, – радуются те
    – Спасибо, что поняли меня, чемоданы с вашими вещами я поставил у двери, – сообщает отпрыск.
  • В одной из комнат студенческого общежития появились тараканы. Парню, который там жил, посоветовали встать у каждого угла и сказать, что есть  нечего. Он так и сделал, а ночью проснулся и увидел сидящих прямо на его одеяле усатых насекомых. Один говорит ему:
    – Хозяин, мы вот тебе поесть принесли.
  • Разговаривают два новобранца.
    – Ты как в армии оказался? – спрашивает один
    – Из-за Деда Мороза. Я 15 лет назад у него гимнастерку попросил
    – Ну и?
    – Получил только сейчас.
  • Один кто сосед спрашивает другого, не знает ли он, у кого можно купить машину.
    – Да, есть такой. Будет продавать через одну - две недели, – отвечает тот.
    – А как ты догадался?
    – Ничего удивительного. Просто хорошо знаю машину, которую сам продал ему на днях.
  • – Увы, экзамен по вождению вы не сдали, прав не получите, – говорит инструктор блондинке.
    – Но ведь я еще даже не поехала! – возмущается она.
    – А как вы могли ехать, если сели сзади?
  • Старичок делится с другом размышлениями:

– Думаю, что после стольких лет замораживания пенсионных накоплений скоро придет время, когда нам скажут, что уже разморозили, а они испортились, поэтому их выбросили.

Полина ДОРОЖКИНА

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