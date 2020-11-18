Смешные анекдоты на 19 ноября

В этот четверг ободрят и помогут смотреть на мир весело шутки от "Утро.ру"

Сын заявляет родителям, что уже взрослый и хочет жить один.

– Отлично, молодец, – радуются те

– Спасибо, что поняли меня, чемоданы с вашими вещами я поставил у двери, – сообщает отпрыск.

– Отлично, молодец, – радуются те – Спасибо, что поняли меня, чемоданы с вашими вещами я поставил у двери, – сообщает отпрыск. В одной из комнат студенческого общежития появились тараканы. Парню, который там жил, посоветовали встать у каждого угла и сказать, что есть нечего. Он так и сделал, а ночью проснулся и увидел сидящих прямо на его одеяле усатых насекомых. Один говорит ему:

– Хозяин, мы вот тебе поесть принесли.

– Хозяин, мы вот тебе поесть принесли. Разговаривают два новобранца.

– Ты как в армии оказался? – спрашивает один

– Из-за Деда Мороза. Я 15 лет назад у него гимнастерку попросил

– Ну и?

– Получил только сейчас.

– Ты как в армии оказался? – спрашивает один – Из-за Деда Мороза. Я 15 лет назад у него гимнастерку попросил – Ну и? – Получил только сейчас. Один кто сосед спрашивает другого, не знает ли он, у кого можно купить машину.

– Да, есть такой. Будет продавать через одну - две недели, – отвечает тот.

– А как ты догадался?

– Ничего удивительного. Просто хорошо знаю машину, которую сам продал ему на днях.

– Да, есть такой. Будет продавать через одну - две недели, – отвечает тот. – А как ты догадался? – Ничего удивительного. Просто хорошо знаю машину, которую сам продал ему на днях. – Увы, экзамен по вождению вы не сдали, прав не получите, – говорит инструктор блондинке.

– Но ведь я еще даже не поехала! – возмущается она.

– А как вы могли ехать, если сели сзади?

– Но ведь я еще даже не поехала! – возмущается она. – А как вы могли ехать, если сели сзади? Старичок делится с другом размышлениями:

– Думаю, что после стольких лет замораживания пенсионных накоплений скоро придет время, когда нам скажут, что уже разморозили, а они испортились, поэтому их выбросили.