Потасовка в строительном вагончике закончилась трагически

Расследование по делу об убийстве двух человек и ранении третьего завершено. Сегодня в подмосковном Ногинске состоится суд над обвиняемыми в этих преступлениях.

ЧП случилось 17 февраля неподалеку от СНТ "Затишье". В строительном вагончике подрались пятеро мужчин.

Как стало известно ГСУ СКР по Московской области, двое из них – граждане соседних стран – до смерти избили двух других и ранили третьего.

Подозреваемых задержали. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



