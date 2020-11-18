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Расследование по делу об убийстве двух человек и ранении третьего завершено. Сегодня в подмосковном Ногинске состоится суд над обвиняемыми в этих преступлениях.
ЧП случилось 17 февраля неподалеку от СНТ "Затишье". В строительном вагончике подрались пятеро мужчин.
Как стало известно ГСУ СКР по Московской области, двое из них – граждане соседних стран – до смерти избили двух других и ранили третьего.
Подозреваемых задержали. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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