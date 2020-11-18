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Инициатива Минтруда о повышении ежемесячных выплат накопительной части пенсии не даст существенного улучшения уровня жизни пожилых россиян. В этом убежден зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь.
По его мнению, повышение накопительных выплат с 5% до 20% от уровня пенсии, конечно, даст некоторый плюс. Но это не позволит пенсионерам "помогать детям и ездить за границу".
"Это хоть какое-то улучшение, – приводит слова Кришталя РИА "Новости". – Но это не существенно".
По оценке ФНПР, пенсионные накопления у россиян слишком маленькие, их фактически нет, поэтому не стоит "размазывать" выплаты, лучше отдавать всю сумму единовременно.
Накануне стало известно, что Минтруд обратился в Пенсионный фонд с предложением пересмотреть систему прибавки к пенсии россиянам за счет накопительной части.
Ранее ПФР дал совет россиянам, как готовиться к выходу на пенсию.
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