Россияне могут просто не заметить предложенных властями улучшений

Инициатива Минтруда о повышении ежемесячных выплат накопительной части пенсии не даст существенного улучшения уровня жизни пожилых россиян. В этом убежден зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь.

По его мнению, повышение накопительных выплат с 5% до 20% от уровня пенсии, конечно, даст некоторый плюс. Но это не позволит пенсионерам "помогать детям и ездить за границу".

"Это хоть какое-то улучшение, – приводит слова Кришталя РИА "Новости". – Но это не существенно".

По оценке ФНПР, пенсионные накопления у россиян слишком маленькие, их фактически нет, поэтому не стоит "размазывать" выплаты, лучше отдавать всю сумму единовременно.

Накануне стало известно, что Минтруд обратился в Пенсионный фонд с предложением пересмотреть систему прибавки к пенсии россиянам за счет накопительной части.

Ранее ПФР дал совет россиянам, как готовиться к выходу на пенсию.