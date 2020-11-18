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За любовь к экстремальным видам спорта иногда приходится платить слишком дорого. Так, в Дубае разбился пилот и каскадер Винс Реффет, который часто летал на специальных джетпаках.
Реффет разбился во время тренировок. Смерть спортсмена подтвердила команда Jetman.
"Винс был талантливым спортсменом, а также очень любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы с его семьей и всеми теми, кто знал и работал с ним", – говорится в официальном заявлении.
Точные обстоятельства его гибели неизвестны, члены команды лишь сообщили, что о случившемся уведомили "все соответствующие органы".
Винс Реффет стал известен благодаря полетам на джетпаках, которые работают на высоте до 6100 метров и могут разгоняться до 400 километров в час, уточняет "TheGuardian". Из-за сложной конструкции джетпаков, пилоты были вынуждены подниматься в небо, чтобы начать полет. В феврале этого года Реффет стал первым, кому удалось подняться в небо с земли. После этого его начали сравнивать с Железным человеком.
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