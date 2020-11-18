Его сравнивали с Железным человеком: в ОАЭ разбился знаменитый пилот

Его сравнивали с Железным человеком: в ОАЭ разбился знаменитый пилот
Кадр youtube.com
Спортсмена не стало на 37-м году жизни спортсмен Винс Реффе

За любовь к экстремальным видам спорта иногда приходится платить слишком дорого. Так, в Дубае разбился пилот и каскадер Винс Реффет, который часто летал на специальных  джетпаках. 

Реффет разбился во время тренировок. Смерть спортсмена подтвердила команда Jetman.

"Винс был талантливым спортсменом, а также очень любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы с его семьей и всеми теми, кто знал и работал с ним", – говорится в официальном заявлении. 

Точные обстоятельства его гибели неизвестны, члены команды лишь сообщили, что о случившемся уведомили "все соответствующие органы".

Винс Реффет стал известен благодаря полетам на джетпаках, которые работают на высоте до 6100 метров и могут разгоняться до 400 километров в час, уточняет "TheGuardian". Из-за сложной конструкции джетпаков, пилоты были вынуждены подниматься в небо, чтобы начать полет. В феврале этого года Реффет стал первым, кому удалось подняться в небо с земли. После этого его начали сравнивать с Железным человеком. 

Ранее ведущий ток-шоу "Звёзды сошлись" Александр Колтовой разбился при крушении самолёта в Подмосковье. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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