Процесс решили отложить как минимум до 2024 года

Возмещение гражданам вкладов, которые были сделаны еще во времена СССР, придется подождать. Депутаты нижней палаты парламента в среду, 18 ноября, приняли в окончательном чтении документ, откладывающий начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" до 1 января 2024 года. Соответственно, переносятся и сроки погашения долговых обязательств по советским банковским вкладам.

Закон, гарантирующий сохранность сбережений граждан, был принят в РФ в 1995 году. Деньги, положенные гражданами на депозит в Сберегательном банке до 20 июня 1991 г., перечисленные на страховые вклады до 1992 г. или вложенные в облигации СССР и РСФСР, были признаны целевыми долговыми обязательствами РФ и подлежали возвращению их владельцам или наследникам.

Однако с 2003 г. на закон наложен мораторий, который ежегодно продлевается. Как пояснили в Госдуме, механизм возврата денег гражданам до сих пор не разработан. При этом, если бы закон уже начал действовать, в 2022 г. на компенсацию нужно было бы направить 50,1 трлн рублей, передает "РГ".

Ранее эксперты подсчитали, что на полную компенсацию советских вкладов государству придется отдать половину ВВП. Поэтому процесс может затянуться на десятки лет.