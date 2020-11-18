Премьера сериала о гибели туристов на Урале обернулась разбирательствами

ТНТ не оставил без внимания слова адвоката Фонда памяти группы Дятлова, прозвучавшие накануне. В пресс-службе телеканала заявили о составлении иска против Евгения Черноусова.

Причиной такого шага послужило сообщение юриста о желании сестры руководителя печально известной экспедиции пожаловаться в суд на создателей фильма о трагедии. По словам защитника, Татьяна Перминова осталась недовольна тем, что героев картины назвали настоящими именами участников похода, не спросив согласия их близких – даже не встретились с ними.

Между никто из родственников туристов не возражал против использования реальных имен – они даже подписали соответствующий договор. И Черноусов это знает. Поэтому его слова – не что иное как самореклама, сказали на ТНТ. передает РИА "Новости".

Телеканал показал первую серию фильма "Перевал Дятлова" в понедельник, 16 ноября. Ранее создатели рассказали, что ознакомились с закрытыми материалами не только дела о гибели группы Дятлова на Урале в 1959 году, но и доследования последних десятилетий, а также прочитали дневники погибших. В конце картины тайна трагедии будет раскрыта.

Сцены происходившего в тот далекий год были детально воссозданы по кадрам, сделанным участниками экспедиции незадолго до их гибели, отмечает ТНТ.

Ранее один из актеров, сыгравший Игоря Дятлова в сериале, рассказал жуткую историю, произошедшую на съемках. А его коллега поделился мнением о настоящей причине гибели туристов.