Из-за "Перевала Дятлова" разразился громкий скандал

Из-за "Перевала Дятлова" разразился громкий скандал
Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
Премьера сериала о гибели туристов на Урале обернулась разбирательствами

ТНТ не оставил без внимания слова адвоката Фонда памяти группы Дятлова, прозвучавшие накануне. В пресс-службе телеканала заявили о составлении иска против Евгения Черноусова.

Причиной такого шага послужило сообщение юриста о желании сестры руководителя печально известной экспедиции пожаловаться в суд на создателей фильма о трагедии. По словам защитника, Татьяна Перминова осталась недовольна тем, что героев картины назвали настоящими именами участников похода, не спросив согласия их близких – даже не встретились с ними.

Между никто из родственников туристов не возражал против использования реальных имен – они даже подписали соответствующий договор. И Черноусов это знает. Поэтому его слова – не что иное как самореклама, сказали на ТНТ. передает РИА "Новости".

Телеканал показал первую серию фильма "Перевал Дятлова" в понедельник, 16 ноября. Ранее создатели рассказали, что ознакомились с закрытыми материалами не только дела о гибели группы Дятлова на Урале в 1959 году, но и доследования последних десятилетий, а также прочитали дневники погибших. В конце картины тайна трагедии будет раскрыта

Сцены происходившего в тот далекий год были детально воссозданы по кадрам, сделанным участниками экспедиции незадолго до их гибели, отмечает ТНТ. 

Ранее  один из актеров, сыгравший Игоря Дятлова в сериале, рассказал жуткую историю, произошедшую на съемках. А его коллега поделился мнением о настоящей причине гибели туристов.

Фоторепортаж
Документы о тайне перевала Дятлова загадочно исчезли
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр из фильма Тайна перевала Дятлова
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

"Россия что – бомж?" - Прилепин высказался о "потерянных" союзных странах

Писатель предложил вспомнить о ценности многовековой истории нашей Родины

Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам

В Крыму вынесли предупреждение Киеву после ареста наших самолетов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1164 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей