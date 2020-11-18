Результаты конкурса "Новые классики" объявят 29 ноября

Победители разделят миллион рублей

Лауреаты международного конкурса для молодых композиторов "Новые классики" станут известны 29 ноября. Церемония пройдет в Рахманиновском зале Московской консерватории.

"Новые классики" признали самым масштабным конкурсом композиторов по числу участвующих в нем стран. 30 октября его включили в "Книгу рекордов России". В состязании приняли участие музыканты от 14 до 35 лет. На конкурс поступило более тысячи заявок из 81 страны.

Победители "Новых классиков" разделят между собой 1 млн рублей. Будут выбраны лауреаты двух номинаций: современная академиеская и современная популярная музыка. Членами жюри стали заслуженные деятели искусств России и Европы: Владимир Тарнопольский, Алексей Рыбников, Франсуа Парис, Никола Сани и другие.

"Насыщенная программа включает в себя не только серию конкурсных испытаний под руководством авторитетного международного жюри и финальный гала-концерт лауреатов, но и проведение цикла образовательных мероприятий, в том числе и онлайн",

– высказался ректор Московской консерватории Александр Соколов, отметив, что мероприятие стало ярчайшим событием культурной жизни.

Более 4 тыс. человек обучились новейшим техникам и узнали о современных трендах в школе "Новые классики" в октябре. Также конкурсанты встретились с экспертами: с Ольгой Русановой обсудили смещение акцентов музыкальной жизни в эпоху пандемии коронавируса, с Евгенией Кривицкой – репутацию, а с Иваном Урюпиным – секреты музыки к анимационным фильмам.

Принять участие в конкурсе можно без предварительного взноса – необходимо лишь подать заявку на сайте. Это делает состязание доступным для творческой молодежи, отметила генеральный директор фонда Юлия Музыка.

"Сила музыки состоит в том, что она вне политики, карантина и географии. Миссия фонда композиторов “Новые классики” – выявить молодых талантов со всех уголков мира, рассказать о них публике и продвинуть современную академическую и популярную музыку на новый уровень",

– сообщила Юлия Музыка.

Подать заявку на конкурс "Новые классики" молодые композиторы могли с 1 июня по 15 сентября. 5 октября стартовал первый тур, а 30 октября – второй. 29 ноября объявят победителей.

Конкурс "Новые классики" проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" и одноименного фонда композиторов.