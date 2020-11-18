В голландском суде не хотят воспринимать несостыковки в доказательной базе

На суде в Гааге по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 г. не хотят принимать во внимание явные несоответствия в доказательной базе следственной группы, а эксперты недобросовестно изучали характер повреждения самолета. К такому выводу пришел независимый технический специалист Юрий Антипов, который внимательно следит за судебными слушаниями в Нидерландах.

Отметим, что сейчас там объявлен очередной перерыв до 25 ноября.

Антипов считает, что суд в упор не видит несостыковки, которые любому эксперту заметны даже на фотографиях. В качестве примера такого поведения представителей голландской инстанции он рассказал, как на одном из заседаний эксперты рассматривали повреждения рамы форточки "Боинга" и не обнаружили явных несоответствий на снимках.

В раме застряло некое инородное тело, нахождение которого, как считает Антипов, исследователи должны были более тщательно изучить, но этого не произошло. Между тем при внимательном рассмотрении можно прийти к выводу: если MH17 был сбит из ЗРК "Бук", то осколки должны были двигаться по строго определенной траектории.

При этом на суде адвокаты защиты спросили прокуроров, определяли ли эксперты после обнаружения инородного тела направление его полета.



"И от прокурора прозвучал ответ, который сразу показывает всю комичность ситуации с расследованием и пустоту выводов голландского следствия: "Определение траекторий осколков не входило в компетенцию экспертов. Таких вопросов экспертам не ставилось", – цитирует портал New Inform нашего специалиста.

По мнению Антипова, заседание суда по делу о гибели малайзийского лайнера похоже на цирк, и в Гаагу уехали все клоуны.

На прошлой неделе в интернете был опубликован документальный фильм украинского журналиста Андрея Лактионова о загадочной смерти в 2018 г. боевого летчика ВС Незалежной Владислава Волошина, который в момент авиакатастрофы "Боинга" находился в небе в зоне полета пассажирского самолета, и о скоропалительной кремации его тела.

