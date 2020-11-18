Президенту понадобилось время, чтобы снова начать говорить

Сегодня, 18 ноября, Владимир Путин вместе с федеральными чиновниками участвовал в совещании, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом в России. Во время беседы с министром финансов Антоном Силуановым глава государства сильно закашлялся.

"Ситуация как была острой, так и остается", – произнес Путин, после чего его голос сорвался.

Президент извинился и попытался продолжить свою речь, но кашель не дал ему это сделать. Несколько секунд Владимир Владимирович боролся с приступом, прежде чем смог снова нормально говорить, передает Телеграм-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК".





Глава государства призвал оказать помощь российским регионам, оказавшимся в непростой ситуации из-за COVID-19.

Недавно появилась информация о том, что Владимир Путин раскритиковал министра здравоохранения Михаила Мурашко за фразу "система управления пациентами". Российский лидер отметил, что это – неподходящая терминология, и пациентов нужно лечить, а не управлять ими.

О том, как прошло совещание по коронавирусу, можно узнать из материала от "Утро.ру".