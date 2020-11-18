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Штабы акции по оказанию взаимопомощи "Мы вместе" вновь открылись в условиях текущей эпидемиологической ситуации. В настоящее время организация функционирует во всех регионах страны.
Волонтеры оказывают помощь гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, а также россиянам пенсионного возраста и маломобильным группам населения.
По словам организаторов акции, нуждающиеся могут обратиться к волонтерам за помощью, и те с готовностью доставят на дом товары первой необходимости, лекарственные препараты и продукты.
Участники акции не только помогают указанным категориям граждан, но и работают в медучреждениях, выполняя поручения медиков. По словам руководителя координационного центра волонтерских штабов субъектов Павла Савчука, добровольцем может стать каждый, вне зависимости от возраста и профессиональной деятельности.
Проведение акции "Мы вместе" состоялось во время распространения первой волны коронавирусной инфекции в России в марте 2020 года. Участники движения помогли 4,5 млн гражданам.
Организаторы движения – платформа dobro.ru, ОНФ, а также ряд волонтерских организаций.Телефон горячей линии: 8-800-200-34-11.
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