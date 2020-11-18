В Дании убили норок из-за COVID-19

Власти решили таким образом спасти человечество

На датских фермах, где обнаружили мутировавший коронавирус, уничтожили всех норок. Власти страны сообщили, что животные были носителями инфекции, которая ставила под угрозу эффективность вакцины против коронавируса. Об этом сообщило Управление ветеринарии и пищевых продуктов страны в "Твиттере".

MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20

Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19:



➡️ 284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.

➡️ 25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP — Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020

В начале ноября в Дании зафиксировали несколько случаев передачи вируса от норок к человеку. Мутировавшая инфекция влияла на выработку антител, из-за чего лекарство от коронавируса могло оказаться неэффективным, если бы болезнь получила широкое распространение.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что всех животных следует уничтожить. Позже власти извинились за требование умертвить норок, но от своего решения отказываться не стали, объясняя это необходимостью спасти человечество.