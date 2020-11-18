В Дании убили норок из-за COVID-19

Власти решили таким образом спасти человечество

На датских фермах, где обнаружили мутировавший коронавирус, уничтожили всех норок. Власти страны сообщили, что животные были носителями инфекции, которая ставила под угрозу эффективность вакцины против коронавируса. Об этом сообщило Управление ветеринарии и пищевых продуктов страны в "Твиттере". 

В начале ноября в Дании зафиксировали несколько случаев передачи вируса от норок к человеку. Мутировавшая инфекция влияла на выработку антител, из-за чего лекарство от коронавируса могло оказаться неэффективным, если бы болезнь получила широкое распространение.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что всех животных следует уничтожить. Позже власти извинились за требование умертвить норок, но от своего решения отказываться не стали, объясняя это необходимостью спасти человечество. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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