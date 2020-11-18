В Дании убили норок из-за COVID-19

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На датских фермах, где обнаружили мутировавший коронавирус, уничтожили всех норок. Власти страны сообщили, что животные были носителями инфекции, которая ставила под угрозу эффективность вакцины против коронавируса. Об этом сообщило Управление ветеринарии и пищевых продуктов страны в "Твиттере".
MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20— Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020
Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19:
➡️ 284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.
➡️ 25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP
В начале ноября в Дании зафиксировали несколько случаев передачи вируса от норок к человеку. Мутировавшая инфекция влияла на выработку антител, из-за чего лекарство от коронавируса могло оказаться неэффективным, если бы болезнь получила широкое распространение.
Премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что всех животных следует уничтожить. Позже власти извинились за требование умертвить норок, но от своего решения отказываться не стали, объясняя это необходимостью спасти человечество.
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