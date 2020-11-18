Парламентарии из ФРГ не стали обращать внимание на массовые протесты

Немецкий парламент принял поправки в законопроект об инфекционной защите местных граждан, который стал причиной массовых протестов в Берлине. Об этом стало известно сегодня, 18 ноября.

Инициатором поправки стали представители правительственных фракций – "Христианско-демократический союз" и социал-демократы, имеющие большинство в Бундестаге, передает "РИА "Новости".

Закон об инфекционной защите жителей Германии вызвал массовое недовольство среди местного населения. По мнению протестующих, документ ограничивает их гражданские права.

Ранее сообщалось о скандальном выступлении в Бундестаге канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая столкнулась с критикой парламентариев из-за решения ввести ограничительные меры на фоне COVID-19.