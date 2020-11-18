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Коронавирус выявлен у заместителя спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, сообщает телеграм-канал "Украина.ру".
Напомним, представительница партии "Батькивщина" встала у руководства парламентом всего два дня назад. Ранее пришло известие о том, что спикер Дмитрий Разумков также подхватил COVID-19.
"Елене, конечно, скорейшего выздоровления, но Рада оказалась полностью обезглавленной. А если вдруг потребуется срочно вводить чрезвычайное положение, например?" – задаются вопросом авторы аккаунта.
Буквально накануне пани Кондратюк заявила, что введение правительством Незалежной карантина выходного дня является "полной глупостью".
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