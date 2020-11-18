Что случилось сегодня: последние новости на 18 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 18 ноября
Фото: AP/TASS
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Белорусская оппозиция готова включить Россию в урегулирование политического кризиса в республике. Крым заявляет о провокации властей Украины, решивших арестовать десятки авиаперевозчиков из РФ за полеты в Крым. Все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.

Политика

  • Лидеры белорусских протестов готовы включить в Москву в переговоры с Минском по урегоулированию кризиса власти в стране. Глава НАУ Павел Латушко назвал необходимое для этого условие.
  • Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов отреагировал на решение Киева арестовать 44 самолета РФ за авиаперевозки в Крым.
  • Участники платформы "Львовский форум безопасности" упрекнули ЕС в нежелании оказывать давление на Кремль. Националисты на Украине убеждены, что именно в этом заключая причина затяжного конфликта в Донбассе.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко игнорирует свою часть договора с РФ по проведению конституционной реформы. Такое заявление сделал политолог Геворг Мирзаян.
  • Глава СВР Сергей Нырашкин высказался о заключенном перемирии в Нагорном Карабахе. Глава ведомства уверен, что прекращение мира в регионе может произойти по вине Соединенных Штатов.
  • Одержавшая победу на выборах президента Молдавии Майя Санду провела переговоры с послом РФ Олегом Васнецовым. По словам политика, Кишинев нацелен на тесное сотрудничество с Москвой.

Экономика

Проект "Северный поток – 2" может быть сорван из-за пакета санкций со стороны США. Такое заявление сделал член консалт-компании RusEnergy Михаил Кутихин.

Армия

  • Китайский истребитель J-20 не сможет интегрироваться в ВВС НОАК с российскими Су-57. Такое мнение выразил обозреватель издания The Euarasian Times.
  • Греция намерена закупить у США использованные F-35. По информации издания The Drive, Афины уже успели отправить официальный запрос.
  • Украинский журнал Defense Express заявил о бюджетной дыре российской оборонной промышленности – журналисты с Незалежной уверены, что Москва разучилась строить авианосцы и крейсеры.
  • США занимаются тестированием новейшей системы ПВО: ракета SM-3 Block IIA смогла с успехом поразить мишень в виде межконтинентальной баллистической ракеты.

Жизнь

  • Глава РФ Владимир Путин провел совещание с правительством России по текущей эпидситуации. Глава государства признал, что в стране сложилось непростое положение.
  • В ходе совещания с кабмином глава РФ сильно закашлялся, обсуждая ситуацию с COVID-19. Президент был вынужден отвлечься во время диалога с министром финансов Антоном Силуановым.
  • В Коммунарке произошел пожар из-за взрыва в кислородном трубопроводе. Пострадал один человек.
  • Нижняя палата парламента одобрила документ, переносящий срок погашения долговых обязательств по вкладам времен СССР. Подобные изменения закон претерпевает уже с 2003 года.

Шоу-бизнес

  • Михаил Ефремов нанял четвертого адвоката – юриста Андрея Алешкина. Правозащитник смог убедить потерпевших отозвать иск о возмещении материальной компенсации.
  • За короткий срок в России скончались трое легендарных культурных деятелей.
  • Из-за гибели в авиакрушении Александра Колтового телеканал НТВ ищет нового телеведущего. Названа вероятная кандидатура. 
Егор МАЛКОВ

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