Что случилось сегодня: последние новости на 18 ноября
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Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Белорусская оппозиция готова включить Россию в урегулирование
политического кризиса в республике. Крым заявляет о провокации властей Украины,
решивших арестовать десятки авиаперевозчиков из РФ за полеты в Крым. Все, чем
запомнился этот день, в нашем дайджесте.
Политика
Лидеры белорусских протестов готовы включить в
Москву в переговоры с Минском по урегоулированию кризиса власти в стране. Глава НАУ Павел Латушко назвал необходимое для этого условие.
Вице-премьер правительства Крыма Георгий
Мурадов отреагировал на решение Киева арестовать 44 самолета РФ за
авиаперевозки в Крым.
Участники платформы "Львовский форум
безопасности" упрекнули ЕС в нежелании оказывать давление на Кремль.
Националисты на Украине убеждены, что именно в этом заключая причина затяжного
конфликта в Донбассе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко игнорирует
свою часть договора с РФ по проведению конституционной реформы. Такое заявление
сделал политолог Геворг Мирзаян.
Глава СВР
Сергей Нырашкин высказался о заключенном перемирии в Нагорном Карабахе. Глава
ведомства уверен, что прекращение мира в регионе может произойти по вине
Соединенных Штатов.
Одержавшая победу на выборах президента
Молдавии Майя Санду провела переговоры с послом РФ Олегом Васнецовым. По словам
политика, Кишинев нацелен на тесное сотрудничество с Москвой.
Экономика
Проект "Северный
поток – 2" может быть сорван из-за пакета санкций со стороны США. Такое
заявление сделал член консалт-компании RusEnergy Михаил
Кутихин.
Армия
Китайский истребитель J-20 не сможет интегрироваться в ВВС НОАК
с российскими Су-57. Такое мнение выразил обозреватель издания The Euarasian
Times.
Греция намерена закупить у США использованные F-35. По информации издания The Drive, Афины уже успели отправить официальный
запрос.
Украинский журнал Defense Express заявил о бюджетной дыре российской оборонной промышленности – журналисты с
Незалежной уверены, что Москва разучилась строить авианосцы и крейсеры.
США занимаются тестированием новейшей системы ПВО:
ракета SM-3 Block IIA смогла с успехом поразить мишень в виде межконтинентальной
баллистической ракеты.
Жизнь
Глава РФ Владимир Путин провел совещание с
правительством России по текущей эпидситуации. Глава государства признал, что в
стране сложилось непростое положение.
В ходе совещания с кабмином глава РФ сильно
закашлялся, обсуждая ситуацию с COVID-19. Президент был вынужден отвлечься во время диалога с
министром финансов Антоном Силуановым.
В Коммунарке произошел пожар из-за
взрыва в кислородном трубопроводе. Пострадал один человек.
Нижняя палата парламента одобрила документ, переносящий
срок погашения долговых обязательств по вкладам времен СССР. Подобные изменения
закон претерпевает уже с 2003 года.
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов нанял четвертого адвоката – юриста Андрея
Алешкина. Правозащитник смог убедить потерпевших отозвать иск о возмещении
материальной компенсации.
За короткий срок в
России скончались трое легендарных культурных деятелей.
Из-за гибели в
авиакрушении Александра Колтового телеканал НТВ ищет нового телеведущего. Названа вероятная кандидатура.