Гладкова назначили временным губернатором Белгородской области

Такое распоряжение сделал Путин

Выпускник "Школы губернаторов" Вячеслав Гладков будет временно исполнять обязанности главы Белгородской области. На эту должность его назначил президент Владимир Путин.

Евгений Савченко, который был губернатором региона с 1993 г., подал в отставку в сентябре. Перед уходом он назначил своим первым заместителем Дениса Буцаева. Сам же бывший глава Белгородской области является членом Совета Федерации – удостоверение сенатора он получил лично от Валентины Матвиенко.

Согласно распоряжению Путина, Гладков будет руководить регионом до вступления в должность избранного губернатора Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Вячеслав Гладков уже обладает подобным опытом. Ранее он был вице-губернатором Ставропольского края, а также вице-губернатором Севастополя. Кроме того, новый глава региона является выпускников "Школы губернаторов" - программы создания резерва управленческих кадров для государственной службы, которая действует на базе Высшей школы государственного управления с 2017 года.

Программу разработали специалисты Корпоративного университета Сбербанка, Российской академии народного хозяйства при Президенте России, а также Высшей школы экономики и Московской школы управления "Сколково".