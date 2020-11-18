Чтобы не повредить корни: как правильно пересаживать комнатные цветы

Чтобы не повредить корни: как правильно пересаживать комнатные цветы
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
Растению необходимо подобрать подходящий горшок и грунт

Не секрет, что комнатные растения время от времени нужно пересаживать: они увеличиваются в размерах, а почва теряет полезные вещества. Тем не менее, смена горшка – не самый простой процесс, ведь можно повредить корни, после чего растение погибнет. Как продлить жизнь цветку – в материале "Утро.ру".

Когда нужно пересаживать цветы

Понять, что растению нужен другой горшок, можно по корням – если они занимают все пространство, буквально выталкивая стебли и землю наружу. Все зависит от скорости роста: каким-то цветам процедура необходима каждый год, а какие-то могут расти без вмешательств и более двух лет. Однако делать это лучше всего весной, с наступлением тепла: тогда растение адаптируется лучше.

Пошаговая инструкция по пересадке комнатных растений

Новый горшок не должен быть намного крупнее прежнего – достаточно 1,5 – 2 сантиметров. Кроме того, обязательны дренажные отверстия. Грунт нужно подбирать в соответствии с растением.

На дно емкости кладем слой керамзита, также подойдет гравий или битый кирпич. Растение аккуратно извлекаем и отряхиваем старую землю, осматриваем корневую систему. Промывать их не стоит – так цветок испытает большой стресс. Затем помещаем растение в новое место и постепенно засыпаем свежим грунтом.

Поливать его после пересадки можно через несколько дней.

Если же в горшке образовался белый налет, то цветок нужно не только переместить в другой горшок, но и обработать специальным раствором.

Карина СИРАЗОВА

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