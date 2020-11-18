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Ученые зафиксировали первые случаи заражения человека геморрагической лихорадкой Чапаре. Раньше полагали, что болезнь является безопасной, передающейся только от животного к животному.
Как указано в научно журнале Livescience, инфекцию передают грызуны. Первые случаи заражения были выявлены еще в 2003 году, однако тогда ученые не нашли признаков передачи болезни от человека к человеку. Однако в прошлом году выяснилось, что один из пациентов заразил ухаживающих за ним медсестер.
Медикам удалось установить, что вирус передается от человека к человеку через жидкости. По их оценкам, обычно такие болезни не распространяются дальше одного региона.
Симптомами заражения являются жар, рвота, ломота суставов, головная боль, а в некоторых случаях – внутреннее кровотечение.
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