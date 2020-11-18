Выпускник "школы губернаторов" стал главой Мордовии

Выпускник "школы губернаторов" стал главой Мордовии
Артем Здунов. Фото: Муса Салгереев/ТАСС
Ранее госслужащий возглавлял правительство Дагестана

Глава РФ Владимир Путин принял решение о назначении Артема Здунова на должность главы Республики Мордовия. 42-летний чиновник пришел на смену Владимиру Волкову, который подал 18 ноября в отставку.

До назначения на должность руководителя Мордовии Волков проработал длительное время главой правительства региона. Чиновник заявил, что желает уступить место "молодым". Осенью он отметил свое 66-летие.

Президент России назначил на место главы региона Артема Здунова, возглавлявшего ранее правительство Республики Дагестан, а также Минэкономики Татарстана. Госслужащий займет пост ВРИО главы Мордовии.

Госслужащий в свое время прошел государственную программу по формированию резерва управленческих кадров, именуемую также "школой губернаторов", разработанную специалистами ВШЭ, РАНХиГС и Сбербанка, а также "Сколково" совместно с ВШГУ. Первое проведение программы состоялось в 2017 году.

Отметим, что среди прошедших "школу губернаторов" - Вячеслав Гладков, назначенный по указу главы государства на должность врио главы Белгородской области в этот же день.

Егор МАЛКОВ

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