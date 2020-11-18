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Конфликт в Нагорном Карабахе завершился подписанием мирного договора: бои прекратились и военные начали покидать регион. В Сети армянские добровольцы стали делиться изнанкой всего произошедшего.
Армяне, желающие сражаться в Карабахе, столкнулись с массой проблем после прибытия в регион. Трудности возникли почти сразу, при распределении в роту. В целом добровольцы большую часть времени были предоставлены сами себе. Кроме того, ни обмундирования, ни обуви ополченцы не получили, хотя изначально им сказали ничего не брать – "Все дадут на месте".
Проблемы, по словам добровольцев, были и с вооружением, и с командованием, и со средствами связи. Так, из-за этого рота однажды попала в курьезный случай. Ночью случилось ЧП и дозорные открыли огонь.
"В общем минут 20 заполошной стрельбы. Атака коварных азеров была отбита. Утром нашли двух убитых свиней",
– написал участник событий Andrewbek1974 на форуме Lost Armour. остальными деталями окопной жизни автор пообещал поделиться позже.
Напомним, что неделю назад в Карабах въехали российские миротворцы, причем произошло это до одобрения Совета Федерации. Причины такого решения Владимира Путина объяснил эксперт.
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