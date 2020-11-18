Убитые свиньи вместо врагов: ополченец раскрыл детали войны в Карабахе

Убитые свиньи вместо врагов: ополченец раскрыл детали войны в Карабахе
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Добровольцам не хватало оружия и экипировки

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился подписанием мирного договора: бои прекратились и военные начали покидать регион. В Сети армянские добровольцы стали делиться изнанкой всего произошедшего.

Армяне, желающие сражаться в Карабахе, столкнулись с массой проблем после прибытия в регион. Трудности возникли почти сразу, при распределении в роту. В целом добровольцы большую часть времени были предоставлены сами себе. Кроме того, ни обмундирования, ни обуви ополченцы не получили, хотя изначально им сказали ничего не брать – "Все дадут на месте".

Проблемы, по словам добровольцев, были и с вооружением, и с командованием, и со средствами связи. Так, из-за этого рота однажды попала в курьезный случай. Ночью случилось ЧП и дозорные открыли огонь.

"В общем минут 20 заполошной стрельбы. Атака коварных азеров была отбита. Утром нашли двух убитых свиней",

написал участник событий Andrewbek1974 на форуме Lost Armour. остальными деталями окопной жизни автор пообещал поделиться позже.

Напомним, что неделю назад в Карабах въехали российские миротворцы, причем произошло это до одобрения Совета Федерации. Причины такого решения Владимира Путина объяснил эксперт.

Карина СИРАЗОВА

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