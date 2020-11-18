Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке

Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Пациентов из соседних блоков переводят в другие корпуса, чтобы не мешать строителям

Последствия разгерметизации трубопровода с кислородом во временном госпитале при Коммунарке удалось ликвидировать. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы. 

Отмечается, что пострадавших во время происшествия нет. Сейчас за состоянием каждого больного, проходящих лечение во временном госпитале, внимательно следят врачи. 

Для того, чтобы не мешать строителям и наладчикам кислородной линии, пациентов из соседних корпусов было решено перевести в находящиеся рядом блоки, не связанные с тем, в котором произошла авария. 

"Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет", – говорится в сообщении. 

Как сообщили в Департаменте, пострадавшее сооружение еще не было введено в эксплуатацию. Во время ЧП на месте не было ни пациентов, ни медиков. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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