Получив под свой контроль долгожданные территории, военные Азербайджана наводят там свои порядки

В Нагорный Карабах возвращаются беженцы. Российские миротворцы обеспечивают их безопасность на пути по Лачинскому коридору. Однако люди едут в районы, оставшиеся под контролем Армении. На территории, где власть впервые за долгие годы получил Азербайджан, карабахцам явно не рады.

В Интернете появляются видеокадры о бесчинствах азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. На одном из роликов молодой военный усердно разбивает посудный шкаф в одном из уцелевших во время боевых действий домов.

Что так взбесило азербайджанца, комментаторы в Сети понять не могут:

"Шкаф сдачи не даст", "Не от большого ума…", "В армии Азербайджана нет ни дисциплины, ни духа, ни образования", "Это объясняет, почему люди жгли свои дома",

- пишут читатели телеграм-канала "Соловьев". При этом некоторые оправдывают поведение военных "местью" и "эмоциями", а некоторые призывают прекратить распространять подобные кадры, чтобы не усугублять рознь между народами.

Еще один ролик демонстрирует, как азербайджанские военнослужащие тренируются в стрельбе, установив бутылку на памятнике павшим в Великой Отечественной войне.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября 2020 года. В ночь с 9 на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали соглашение о перемирии. Баку получил контроль над частью территорий. В регион отправились российские миротворцы.