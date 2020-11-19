Человечество исчезнет с лица Земли: польский политик предрек глобальную катастрофу

Человечество исчезнет с лица Земли: польский политик предрек глобальную катастрофу
Лех Валенса. Фото: Zuma\TASS
Державам пора искать компромисс, иначе беды не миновать

Один из самых знаменитых польских политиков, который в 90-х возглавлял республику, поделился своим видением будущего нашей планеты. По мнению Леха Валенса, Земля стоит на пороге катастрофы.

Лауреат Нобелевской премии, обсуждая тему коронавирусной пандемии, поднял вопрос, удастся ли человечеству в принципе продолжить существование, учитывая критически сложную обстановку в ряде сфер жизни.

Бывший польский лидер призвал страны сесть за стол переговоров и добиться компромисса по ключевым вопросам глобальной безопасности. Именитый политик уверен, что в противном случае человечество перестанет существовать.

В интервью РИА "Новости" Валенса философски отметил, что даже при таком печальном исходе спустя тысячелетия человеческий род найдет способ восстановиться. Однако не хотелось бы, чтобы ситуация дошла до такого. 

Кстати, о том, что странам необходимо стремиться к единству заявлял и российский лидер Владимир Путин. Глава РФ, комментируя проблему террористической угрозы, отметил, что мировое сообщество должно сплотиться перед вызовами современности. 

Ольга ФЕДОРОВА

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