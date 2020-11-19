Смешные анекдоты на 20 ноября

Смешные анекдоты на 20 ноября
Фото: Harry Laub/imageBROKER.com\www.globallookpress.com
Приколы от "Утро.ру" поднимут настроение в начале последнего рабочего дня недели
  • Дочка спрашивает у отца, почему они на даче всегда едят картошку в мундире, а их соседи – шашлыки.   – Просто они  лентяи, не хотят сажать картошку и ухаживать за нею.


  • Новый русский погулял с ребенком по зоопарку, входит к директору и спрашивает:
    – За сколько продадите ваш зоопарк? Хочу купить сыну.
    – У меня другое предложение. Я бы вашего сына для своего зоопарка купил. Назовите цену, – последовал ответ.


  • Жена ушла на работу. Муж разбудил сына и повел его в детсад. Приходят в один, а воспитательница говорит:
    – Этот ребенок не наш.
    Идут в следующий. Там происходит то же самое. Отчаявшийся родитель с отпрыском садится в автобус, едут. И тут мальчик заявляет:
    – Папа, если мы пойдем еще в один садик, то я в школу опоздаю!


  • Девушка-блондинка звонит своему молодому человеку и жалуется, что у нее не работает компьютер.
    – Ты кнопочку большую нажимала? – спрашивает тот.
    – Да.
    – Шнур в розетку вставлен?
    – Подожди, возьму фонарик, гляну.
    – Зачем тебе фонарик?
    – Без него не видно, свет же отключили.


  • Муж приезжает из командировки и, увидев, что жена сидит в кресле
    и читает книгу, спрашивает:
    – Ты снова с романом?
    Супруга поворачивается в сторону спальни и зовет:
    – Рома, можешь выйти, он уже все о нас знает.


  • Учительница литературы, дочитав концовку сказки "И я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало", просит детей сказать, какая мораль у сказки.
    – Почаще бриться надо, – отвечает Вовочка.
Полина ДОРОЖКИНА

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