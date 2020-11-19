Смешные анекдоты на 20 ноября

Приколы от "Утро.ру" поднимут настроение в начале последнего рабочего дня недели
Дочка спрашивает
у отца, почему они на даче всегда едят картошку в мундире, а их соседи –
шашлыки. – Просто они лентяи, не хотят сажать картошку и ухаживать за нею.
Новый русский погулял с ребенком по зоопарку, входит к директору и спрашивает:
– За сколько продадите ваш зоопарк? Хочу купить сыну.
– У меня другое предложение. Я бы вашего сына
для своего зоопарка купил. Назовите цену, – последовал ответ.
Жена ушла на
работу. Муж разбудил
сына и повел его в детсад. Приходят в один, а воспитательница говорит:
– Этот ребенок не наш.
Идут в следующий. Там происходит то же самое.
Отчаявшийся родитель с отпрыском садится в автобус, едут. И тут мальчик
заявляет:
– Папа, если мы пойдем еще в один садик, то я в
школу опоздаю!
Девушка-блондинка звонит своему молодому человеку и жалуется, что у нее не работает компьютер.
– Ты кнопочку большую нажимала? – спрашивает
тот.
– Да.
– Шнур в розетку вставлен?
– Подожди, возьму фонарик, гляну.
– Зачем тебе фонарик?
– Без него не видно, свет же отключили.
Муж приезжает из командировки и, увидев, что жена сидит в кресле
и читает книгу, спрашивает:
– Ты снова с романом?
Супруга поворачивается в сторону спальни и
зовет:
– Рома, можешь выйти, он уже все о нас знает.
Учительница литературы,
дочитав концовку сказки "И я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не
попало", просит детей сказать, какая мораль у сказки.
– Почаще бриться надо, – отвечает Вовочка.