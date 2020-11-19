В Подмосковье задержали серийных автоугонщиков

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы

Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать двух серийных похитителей автомобилей в Домодедово. 

Один из соучастников угнал автомобиль с комплектом зимней резины и перегнал его в Реутов. Второй поставил на угнанную машину поддельные номера и отогнал ее в Егорьевск, сообщает ГУ МВД по региону.

Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". При обыске были обнаружены спецоборудование для вскрытия замков, полисы автострахования. 

Возбуждено уловное дело, грабителям грозит до 10 лет лишения свободы. 

Ранее в Подмосковном Ногинске задержали уличного грабителя. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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