Пособия по материнству и больничные россиянам будут выплачивать по новым правилам

Пособия по материнству и больничные россиянам будут выплачивать по новым правилам
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об изменениях сообщил Мишустин

Правительство приняло решение изменить порядок выплат материнских пособий и больничных. О нововведениях в жизни россиян сообщил премьер Михаил Мишустин.

Деньги будет выплачивать не работодатель, как это делается сейчас, а напрямую государство. Новые правила начнут действовать по всей стране с 2022 года, говорится в сообщении.

"Правительство вводит новый порядок выплаты пособий по материнству, они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя", – цитирует "Форбс".

Российский премьер также добавил, что для получения выплат по безработице и декретных заявления не понадобятся. Нужный документ оформится автоматически, на основании листка нетрудоспособности в электронном виде.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

За 20 лет никаких подвижек: Лукашенко лжет об интеграции с Россией – эксперт

Президенту Белоруссии нельзя верить, считает политолог

Что творят солдаты в Карабахе: видео

Получив под свой контроль долгожданные территории, военные Азербайджана наводят там свои порядки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей