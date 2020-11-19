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Правительство приняло решение изменить порядок выплат материнских пособий и больничных. О нововведениях в жизни россиян сообщил премьер Михаил Мишустин.
Деньги будет выплачивать не работодатель, как это делается сейчас, а напрямую государство. Новые правила начнут действовать по всей стране с 2022 года, говорится в сообщении.
"Правительство вводит новый порядок выплаты пособий по материнству, они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя", – цитирует "Форбс".
Российский премьер также добавил, что для получения выплат по безработице и декретных заявления не понадобятся. Нужный документ оформится автоматически, на основании листка нетрудоспособности в электронном виде.
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