За дело взялись законодатели

Иностранные ИТ-компании, которые давно не отказывают себе в удовольствии цензурировать российскую прессу, наконец-то приструнят. В скором времени депутаты рассмотрят законопроект, который защитит права россиян свободно искать информацию на просторах интернета, минуя препоны со стороны западных организаций.



Эксперты Роскомнадзора, которые и начали борьбу за отстаивание интересов российских граждан, подчеркнули, что законы нашей страны не могут быть подменены правилами зарубежных ИТ– компаний.

Если какой бы то ни было ресурс функционирует на территории России, он должен строго соблюдать законы нашего государства.

После того, как законодательная инициатива пройдет все этапы согласования, в России начнет действовать механизм наказания за цензурирование российских СМИ.

За такую провинность компанию внесут в специальный реестр. После этого у владельцев ресурса будет время, чтобы все исправить, в противном случае нарушителю грозит блокировка.

Напомним, за текущий год эксперты Роскомнадзора обнаружили 24 случая цензуры российских СМИ со стороны зарубежных ИТ-компаний.