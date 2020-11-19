Семьям с детьми расширят права на 450 тысяч госсубсидии

Семьям с детьми расширят права на 450 тысяч госсубсидии
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сейчас деньги можно направить только на погашение ипотеки

Российским семьям с тремя и более детьми хотят дать больше возможностей на использование государственной субсидии в размере 450 тыс.рублей. Это поможет им улучшить условия жизни.

Многодетные семьи могут и сейчас оформить госсубсидию в размере до 450 тыс. рублей. Но направить эти деньги разрешается только на погашение ипотечного кредита. Данную норму предлагается расширить и разрешить тратить субсидию на ремонт квартиры, купленной в ипотеку, или на строительство своего дома.

"Зачастую граждане берут в ипотеку жилье, непригодное для жизни. Иногда это только стены. Поэтому мы считаем, что эту норму тоже нужно прописать в законопроекте",

приводят "Известия" мнение депутата Госдумы Анатолия Аксакова.

Рассмотрение законопроекта запланировано на конец 2020 г., уточняет URA.RU. Инициативу уже поддержали в правительстве и разных фракциях нижней палаты парламента. Еще одна новая инициатива касается многодетных отцов.

Закон о выделении семьям с тремя детьми субсидии от государства в размере до 450 тыс.рублей был принят в 2019 году.

Николай ВИКТОРОВ

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