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В Москве скончался народный художник России Сергей Бархин. О его смерти сообщили в Театре имени В. Маяковского, где он трудился.
"Это невосполнимая потеря для всего мира искусства",
– написала пресс-служба театра, поместив слова сочувствия в адрес родных и близких .
Почему умер художник, не известно. Место и время прощания с ним также пока не названы, отмечает RT.
Сергей Бархин родился 31 марта 1938 года. После окончания МАРХИ был архитектором. иллюстрировал книги, оформил больше 200 постановок в городах бывшего СССР и за границей.
Долго работал в крупнейших московских театрах.В Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко был главным художником, в Большом театре – художественным руководителем-сценографом.
Народный художник России, заслуженный деятель искусств РСФСР, академик Российской академии художеств Сергей Бархин был награжден государственными премиями..
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