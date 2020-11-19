"Потеря для всего мира искусства": ушел из жизни народный художник

Заслуженного деятеля искусств не стало в 82 года

В  Москве скончался народный художник России Сергей Бархин. О его смерти сообщили в Театре имени В. Маяковского, где он трудился.

"Это невосполнимая потеря для всего мира искусства",

– написала пресс-служба театра, поместив слова сочувствия в адрес родных и близких . 

Почему умер художник, не известно. Место и время прощания с ним также пока не названы, отмечает RT

Сергей Бархин родился 31 марта 1938 года. После окончания МАРХИ был архитектором. иллюстрировал книги, оформил больше 200 постановок в городах бывшего СССР и за границей.

Долго работал в крупнейших московских театрах.В Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко был главным художником, в Большом театре – художественным руководителем-сценографом.

Народный художник России, заслуженный деятель искусств РСФСР, академик Российской академии художеств Сергей Бархин был награжден государственными премиями..

Полина ДОРОЖКИНА

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