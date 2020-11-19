Ради здоровья нации: цены на некоторые продукты в России хотят завысить специально

Ради здоровья нации: цены на некоторые продукты в России хотят завысить специально
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Привить любовь граждан к правильному питанию пытаются через кошелек

На продукты с повышенным содержанием сахара и соли, а также полуфабрикаты могут установить повышенные акцизы. Инициатива поступила от Общественной палаты РФ, Союза налогоплательщиков РФ и Института развития правового общества. Собранные за счет этого дополнительные деньги предлагается направить на борьбу с неинфекционными заболеваниями, например, диабетом.

Подорожать за счет повышенного акциза могут торты, пирожные, сладкие газированные напитки, пицца, пельмени, колбасы, сосиски, фастфуд, консервы, соусы и т.п.

Мнение экспертов по поводу инициативы неоднозначно. Одни сочли меру оправданной, поскольку подорожание необязательных продуктов сократит их потребление, а значит, уменьшится негативное влияние на здоровье граждан, сообщают "Известия". Другие считают инициативу бессмысленной, ведь формирование пищевых привычек закладывается с детства, и подорожание вредных, но популярных продуктов не окажет существенного влияния на покупателей.

Инициатива уже направлена главам Минздрава, Минфина и Минпромторга.

Ранее эксперты подсчитали, что в этом году траты россиян на новогодний стол вырастут примерно на 25% от прошлогоднего уровня. Цены на некоторые повседневные продукты уже заметно подскочили.

Фоторепортаж
Популярными продуктами опасно закусывать крепкий алкоголь
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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ггг чтоб россия сдохла ура
россия сдохни - вместе с едрисней.....
по 2 раза пишишь болезненный, это от проблем с памятью, плыла бы ты отсюда рыбка Дори
Гость
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ггг чтоб россия сдохла ура
пусть россия сдохнет аминь
Еще на твоих поминках станцуем, так что даже и не жди.... И вообще какого лешего тут свиньи пасутся....
Гость
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Еще можно ввести акциз за вход в продуктовый магазин, например 300 рублей, чтоб наверняка отбить охоту к вредным продуктам, так как не вредных продуктов там нет, от слова совсем....
Гость
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Вот если бы подняли цены на продукты выпускаемые с американским участием я бы еще понял, но так как предлагают.... интересно бы узнать фамилию этого клоуна который это придумал...
Гость
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ггг чтоб россия сдохла ура
россия сдохни - вместе с едрисней.....
Хероям, сало в срало! Да здравствуют кастрюли!!!
ггг чтоб россия сдохла ура
Ответить
россия сдохни - вместе с едрисней.....
Гость
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Правильно, жить вредно, так бы и сказали...
ггг чтоб россия сдохла ура
Ответить
пусть россия сдохнет аминь
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