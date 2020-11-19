Привить любовь граждан к правильному питанию пытаются через кошелек

На продукты с повышенным содержанием сахара и соли, а также полуфабрикаты могут установить повышенные акцизы. Инициатива поступила от Общественной палаты РФ, Союза налогоплательщиков РФ и Института развития правового общества. Собранные за счет этого дополнительные деньги предлагается направить на борьбу с неинфекционными заболеваниями, например, диабетом.

Подорожать за счет повышенного акциза могут торты, пирожные, сладкие газированные напитки, пицца, пельмени, колбасы, сосиски, фастфуд, консервы, соусы и т.п.

Мнение экспертов по поводу инициативы неоднозначно. Одни сочли меру оправданной, поскольку подорожание необязательных продуктов сократит их потребление, а значит, уменьшится негативное влияние на здоровье граждан, сообщают "Известия". Другие считают инициативу бессмысленной, ведь формирование пищевых привычек закладывается с детства, и подорожание вредных, но популярных продуктов не окажет существенного влияния на покупателей.

Инициатива уже направлена главам Минздрава, Минфина и Минпромторга.

Ранее эксперты подсчитали, что в этом году траты россиян на новогодний стол вырастут примерно на 25% от прошлогоднего уровня. Цены на некоторые повседневные продукты уже заметно подскочили.