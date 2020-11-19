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Непривычно тепло в декабре будет почти на всей территории европейской части России. Об этом сообщила завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Жителей Москвы начало зимы порадует температурой воздуха выше нормы. В прошлые годы она была в пределах -7°C днем и – 5 ... -10°C ночью. Теплые деньки ожидаются также на Урале, на Камчатке, в Магаданской области, в Якутии, Сибири и на Дальнем Востоке
Снега в столице будет в меру. А вот в Ленинградской области, на Среднем Урале, в некоторых округах Западной Сибири, части Красноярского края, в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, Чукотке, севере Камчатки его выпадет очень много, добавила синоптик в беседе с корреспондентом "Российской газеты".
В Москве в декабре будет теплее градуса на два – три, чем в прошлом году. Однако снега выпадет норма, заявил РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, начало зимы окажется мягким и комфортным, "с умеренным сугробами".
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