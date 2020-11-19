Курс рубля
- Доллар по 70 рублей: эксперты увидели хорошие перспективы для российской валюты
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Что будет с валютой: стоит ли покупать доллары
В аптечных сетях России пропал "Йодомарин". Это подтвердили как покупатели, так и представители крупнейших фармдистрибьютеров страны.
По данным РБК, дефицит препарата, применяемого для профилактики заболеваний щитовидной железы, начался в середине сентября 2020 года. Сейчас отгрузки "Йодомарина" возобновились, поэтому к концу ноября лекарство должно появиться в аптеках.
Эксперты предполагают, что повышенный спрос на "Йодомарин" возник в связи с тем, что в этом году многие россияне не смогли съездить на море, пишет URA.RU.
Ранее эксперты заметили проблемы со снабжением аптек популярными лекарствами в период эпидемии коронавируса. Сначала предположили, что затруднения вызвала новая система маркировки. Но проблема осталась и после упрощения правил до уведомительного уровня.
Президенту Белоруссии нельзя верить, считает политолог
Получив под свой контроль долгожданные территории, военные Азербайджана наводят там свои порядки