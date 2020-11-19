Россиянам стал недоступен препарат для профилактики болезней щитовидной железы

В аптечных сетях России пропал "Йодомарин". Это подтвердили как покупатели, так и представители крупнейших фармдистрибьютеров страны.

По данным РБК, дефицит препарата, применяемого для профилактики заболеваний щитовидной железы, начался в середине сентября 2020 года. Сейчас отгрузки "Йодомарина" возобновились, поэтому к концу ноября лекарство должно появиться в аптеках.

Эксперты предполагают, что повышенный спрос на "Йодомарин" возник в связи с тем, что в этом году многие россияне не смогли съездить на море, пишет URA.RU.

Ранее эксперты заметили проблемы со снабжением аптек популярными лекарствами в период эпидемии коронавируса. Сначала предположили, что затруднения вызвала новая система маркировки. Но проблема осталась и после упрощения правил до уведомительного уровня.