Повышение пенсии за счет работников раскритиковали эксперты

Попытка властей вывести из тени неофициально трудоустроенных граждан за счет новых норм стажа может провалиться

Соотношение работающих россиян и пенсионеров в России плохое, а в ближайшие годы оно еще ухудшится. В итоге к 2050 г. граждане на заслуженном отдыхе будут получать не обещанные 40% от зарплаты, а от силы 27%. Исправить ситуацию могли бы новые требования к стажу и взносам в ПФР.

Чтобы гарантировать нормальные условия жизни пенсионерам, государству придется идти на непопулярные меры, такие как увеличение минимального трудового стажа для назначения страховой пенсии и повышение отчислений работодателей за сотрудников.

"Мы должны хотя бы вернуться к советской модели и зафиксировать страховой стаж не на уровне 15 лет, как сейчас, … а установить его на уровне 20−25 лет",

– считает Константин Добромыслов из Академии труда и социальных отношений. Взносы работодателей он предлагает поднять до 28%, сократив при этом льготы для бизнеса. По его мнению, работодатели сейчас и так недооценивают стоимость труда, поэтому и люди получают маленькие зарплаты, и страховые отчисления низкие. Однако государству придется честно ответить на вопрос: кого важнее спасать – работников или работодателей.

В то же время Вячеслав Бобков из Института социально-экономических проблем народонаселения РАН считает, что в нынешних условиях повышение требований к стажу просто оставит граждан без надежды на страховую пенсию в старости. Уже сейчас налицо тенденция к сокращению занятости населения, идут разговоры о четырехдневной рабочей неделе. С таким подходом до минимального стажа будет не дотянуть.

Вывести работников "из тени" это тоже не поможет. Маленькие зарплаты способствуют тому, чтобы получать деньги в конверте и не платить с них подоходный налог, пишет "Свободная пресса". Работодатели также не заинтересованы платить страховые взносы даже на действующем уровне, не говоря уже о повышении.

Ранее в России предложили провести "социальный эксперимент", отказавшись от выплат пенсий.