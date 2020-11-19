Повышение пенсии за счет работников раскритиковали эксперты

Повышение пенсии за счет работников раскритиковали эксперты
Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Попытка властей вывести из тени неофициально трудоустроенных граждан за счет новых норм стажа может провалиться

Соотношение работающих россиян и пенсионеров в России плохое, а в ближайшие годы оно еще ухудшится. В итоге к 2050 г. граждане на заслуженном отдыхе будут получать не обещанные 40% от зарплаты, а от силы 27%. Исправить ситуацию могли бы новые требования к стажу и взносам в ПФР.

Чтобы гарантировать нормальные условия жизни пенсионерам, государству придется идти на непопулярные меры, такие как увеличение минимального трудового стажа для назначения страховой пенсии и повышение отчислений работодателей за сотрудников.

"Мы должны хотя бы вернуться к советской модели и зафиксировать страховой стаж не на уровне 15 лет, как сейчас, … а установить его на уровне 20−25 лет",

– считает Константин Добромыслов из Академии труда и социальных отношений. Взносы работодателей он предлагает поднять до 28%, сократив при этом льготы для бизнеса. По его мнению, работодатели сейчас и так недооценивают стоимость труда, поэтому и люди получают маленькие зарплаты, и страховые отчисления низкие. Однако государству придется честно ответить на вопрос: кого важнее спасать – работников или работодателей.  

В то же время Вячеслав Бобков из Института социально-экономических проблем народонаселения РАН считает, что в нынешних условиях повышение требований к стажу просто оставит граждан без надежды на страховую пенсию в старости. Уже сейчас налицо тенденция к сокращению занятости населения, идут разговоры о четырехдневной рабочей неделе. С таким подходом до минимального стажа будет не дотянуть.

Вывести работников "из тени" это тоже не поможет. Маленькие зарплаты способствуют тому, чтобы получать деньги в конверте и не платить с них подоходный налог, пишет "Свободная пресса". Работодатели также не заинтересованы платить страховые взносы даже на действующем уровне, не говоря уже о повышении.

Ранее в России предложили провести "социальный эксперимент", отказавшись от выплат пенсий.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Эксперт рассказал о предстоящих революциях на Кавказе

Российские миротворцы закрыли тему военного конфликта, однако в регионе еще долго будет неспокойно

Переметнувшегося на сторону Украины Эрдогана вынесут на штыках – эксперт

Киев зря надеется на помощь Анкары в противостоянии с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей