Военнослужащий заявил, что решил уже давно решил покинуть армию

Бывший главный военный инспектор Армении, генерал-полковник Мовсес Акопян заявил, что уехал из Нагорного Карабаха во время военного конфликта по решению руководства. По словам военнослужащего, в инциденте замешан глава правительства республики Никол Пашинян.

Акопян рассказал, что в один из дней в командный центр в НКР нанесла визит супруга армянского премьера. В управлении армянскими ВС царила весьма напряженная обстановка, из-за чего он попросил жену Пашиняна покинуть центр.

"Столько мужчин в напряжении, могут и матом выругаться, и ее присутствие было нежелательным. После этого меня вызвали в Ереван", – заявил Акопян.

Военнослужащий добавил, что руководство запретило ему возвращаться в Карабах. После этого Акопян попытался попросить разрешение на въезд у Пашиняна, написав ему в "Фейсбук", однако тот проигнорировал его сообщение. Бывшего военного эксперта направили на сдачу теста на COVID, который показал отрицательный результат, передает "Интерфакс-Азербайджан".

"Однако затем появились документы, в которых говорилось, что у меня есть воспаление легких. Мне сказали, что возвращаться в командный центр в Карабахе я не смогу, якобы у меня инфекция", – сообщил Акопян.

Также Акопян сообщил, что решил демобилизоваться еще в октябре, однако решил остаться, помогая своим коллегам в войне в Карабахе. Окончательное решение об отставке он принял после того, как Пашинян заявил о "скулящих под стенами", подразумевая недовольных его политикой граждан, отмечает "Спутник Армения".

Ранее политолог Игорь Коротченко заявил, что Пашинян решил уволить всех "пророссийских кадров".