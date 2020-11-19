Они планируют расширить влияние тюркской культуры

Турция намерена провести собственный аналог "Евровидения" городе Шуша, расположенном в Нагорном Карабахе. "Тюрквидение" запланировано на следующий год, однако подробнее о датах проведения мероприятия не сообщается.

О конкурсе сообщили на официальной странице турецкого телеканала TMB.

"Тюрквидение" проводят для популяризации тюркской культуры и расширения сферы влияния тюркоязычных музыкантов. В 2020 году конкурс был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.