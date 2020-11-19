Турки намерены поехать в Карабах

Они планируют расширить влияние тюркской культуры

Турция намерена провести собственный аналог "Евровидения" городе Шуша, расположенном в Нагорном Карабахе. "Тюрквидение" запланировано на следующий год, однако подробнее о датах проведения мероприятия не сообщается. 

О конкурсе сообщили на официальной странице турецкого телеканала TMB. 

"Тюрквидение" проводят для популяризации тюркской культуры и расширения сферы влияния тюркоязычных музыкантов. В 2020 году конкурс был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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