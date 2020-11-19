Курс рубля
- Доллар по 70 рублей: эксперты увидели хорошие перспективы для российской валюты
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Что будет с валютой: стоит ли покупать доллары
661 новости
Турция намерена провести собственный аналог "Евровидения" городе Шуша, расположенном в Нагорном Карабахе. "Тюрквидение" запланировано на следующий год, однако подробнее о датах проведения мероприятия не сообщается.
О конкурсе сообщили на официальной странице турецкого телеканала TMB.
"Тюрквидение" проводят для популяризации тюркской культуры и расширения сферы влияния тюркоязычных музыкантов. В 2020 году конкурс был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российские миротворцы закрыли тему военного конфликта, однако в регионе еще долго будет неспокойно
Киев зря надеется на помощь Анкары в противостоянии с Москвой