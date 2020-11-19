Парламент внес корректировки в принятый осенью законопроект

Депутаты Мособлдумы приняли решения об увиличении размера прожиточного минимума для пожилой категории граждан региона в 2021 году. Об этом стало известно сегодня, 19 ноября.

По словам председателя парламента Игоря Брынцалова, принятый прожиточный минимум в сентябре в размере 10 107 руб. увеличили на 541 рубль. Полученная цифра должна превысить средний размер выплаты в России на 626 руб, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает источник, соответствующее решение было принято из-за изменения в экономическом и социальном секторе развития страны, запланированного на 2021 год. По этой причине Московская область принимает оперативные меры по корректировке местногозаконодательства, отмечается на сайте регионального парламента.