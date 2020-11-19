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Свидетельства о разводе перестанут выдавать людям на руки. Как рассказали в ФНС, все записи актов гражданского состояния намерены перевести в электронный формат.
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что при этом сохраниться выдача свидетельств о регистрации браков, несмотря на то, что учет продолжат вести в цифровом варианте. Это сделают ради сохранения торжественной церемонии.
Когда планируется переход на новую систему учета документов в ФНС не сообщили. Однако отметили, что сделать это планируют как можно скорее, пишет РИА "Новости".
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