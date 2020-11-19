Его переведут в цифровой формат

Свидетельства о разводе перестанут выдавать людям на руки. Как рассказали в ФНС, все записи актов гражданского состояния намерены перевести в электронный формат.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что при этом сохраниться выдача свидетельств о регистрации браков, несмотря на то, что учет продолжат вести в цифровом варианте. Это сделают ради сохранения торжественной церемонии.

Когда планируется переход на новую систему учета документов в ФНС не сообщили. Однако отметили, что сделать это планируют как можно скорее, пишет РИА "Новости".