Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
В России ответили на угрозы США из-за Навального, а больничные теперь собираются выплачивать в новом формате – эти и другие новости в ежедневной подборке.
Политика
В России сомневаются, что Александру Лукашенко можно доверять в вопросе интеграции.
На Западе продолжают нападать на Россию. На очередную попытку насолить отреагировали в Крыму.
Россияне готовятся к войне с Турцией.
Американцы приняли резолюцию против "Северного потока – 2".
В случае, если Эрдоган примкнет к Украине в противостоянии России, то его собственные военные могут подготовить провокацию. Об этом рассказал эксперт.
Эксперт рассказал о предстоящих революциях на Кавказе.
В России отреагировали на угрозы США из-за Навального.
Пашинян отомстил генералу ВС Армении за действия с его женой.
ООН может довести мир до Холодной войны из-за Крыма.
Экономика
Доллар может неожиданно обвалиться. Эксперты прогнозируют, что это может произойти уже в ближайшее время.
В ЦБ прогнозируют ухудшение экономической ситуации в России.
Армия
Россия разрабатывает замену "Искандеру".
В попытке продажи F-35 арабам усмотрели руку Москвы.
Индусы получили прокаченный МиГ-21.
Киев нашел ядерные боеголовки России в Крыму.
Жизнь
Поведение азербайджанских военных в Карабахе засняли на видео. Многие раскритиковали их за подобное.
Больничные в России решили выплачивать по-новому.
Шоу-бизнес
Вдова Караченцева намерена уехать из России.
Экс-супруга Джигарханяна нашла доказательство, что родные не давали актеру разговаривать с друзьями по телефону.
Пугачева лишилась театра.
Эксперт по делу MH17 исследовал записи крушения самолета ведущего "Звезды сошлись". Он заявил, что у трагедии совсем другая причина, нежели говорят официально.
Минск призывают перестать болтать о суверенитете и продолжать при этом брать деньги у Москвы
Американцы еще не потеряли шанса на конструктивный диалог с Москвой