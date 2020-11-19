Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В России ответили на угрозы США из-за Навального, а больничные теперь собираются выплачивать в новом формате – эти и другие новости в ежедневной подборке.

Политика

В России сомневаются, что Александру Лукашенко можно доверять в вопросе интеграции.

На Западе продолжают нападать на Россию. На очередную попытку насолить отреагировали в Крыму.

Россияне готовятся к войне с Турцией.

Американцы приняли резолюцию против "Северного потока – 2".

В случае, если Эрдоган примкнет к Украине в противостоянии России, то его собственные военные могут подготовить провокацию. Об этом рассказал эксперт.

Эксперт рассказал о предстоящих революциях на Кавказе.

В России отреагировали на угрозы США из-за Навального.

Пашинян отомстил генералу ВС Армении за действия с его женой.

ООН может довести мир до Холодной войны из-за Крыма.

Экономика

Доллар может неожиданно обвалиться. Эксперты прогнозируют, что это может произойти уже в ближайшее время.

В ЦБ прогнозируют ухудшение экономической ситуации в России.

Армия

Россия разрабатывает замену "Искандеру".

В попытке продажи F-35 арабам усмотрели руку Москвы.

Индусы получили прокаченный МиГ-21.

Киев нашел ядерные боеголовки России в Крыму.

Жизнь

Поведение азербайджанских военных в Карабахе засняли на видео. Многие раскритиковали их за подобное.

Больничные в России решили выплачивать по-новому.

Шоу-бизнес

Вдова Караченцева намерена уехать из России.

Экс-супруга Джигарханяна нашла доказательство, что родные не давали актеру разговаривать с друзьями по телефону.

Пугачева лишилась театра.

Эксперт по делу MH17 исследовал записи крушения самолета ведущего "Звезды сошлись". Он заявил, что у трагедии совсем другая причина, нежели говорят официально.