Что случилось сегодня: последние новости на 19 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 19 ноября
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В России ответили на угрозы США из-за Навального, а больничные теперь собираются выплачивать в новом формате – эти и другие новости в ежедневной подборке. 

Политика

В России сомневаются, что Александру Лукашенко можно доверять в вопросе интеграции. 

На Западе продолжают нападать на Россию. На очередную попытку насолить отреагировали в Крыму. 

Россияне готовятся к войне с Турцией. 

Американцы приняли резолюцию против "Северного потока – 2".

В случае, если Эрдоган примкнет к Украине в противостоянии России, то его собственные военные могут подготовить провокацию. Об этом рассказал эксперт. 

Эксперт рассказал о предстоящих революциях на Кавказе. 

В России отреагировали на угрозы США из-за Навального. 

Пашинян отомстил генералу ВС Армении за действия с его женой. 

ООН может довести мир до Холодной войны из-за Крыма. 

Экономика

Доллар может неожиданно обвалиться. Эксперты прогнозируют, что это может произойти уже в ближайшее время. 

В ЦБ прогнозируют ухудшение экономической ситуации в России. 

Армия

Россия разрабатывает замену "Искандеру".

В попытке продажи F-35 арабам усмотрели руку Москвы.

Индусы получили прокаченный МиГ-21.

Киев нашел ядерные боеголовки России в Крыму. 

Жизнь

Поведение азербайджанских военных в Карабахе засняли на видео. Многие раскритиковали их за подобное. 

Больничные в России решили выплачивать по-новому. 

Шоу-бизнес

Вдова Караченцева намерена уехать из России. 

Экс-супруга Джигарханяна нашла доказательство, что родные не давали актеру разговаривать с друзьями по телефону. 

Пугачева лишилась театра. 

Эксперт по делу MH17 исследовал записи крушения самолета ведущего "Звезды сошлись". Он заявил, что у трагедии совсем другая причина, нежели говорят официально. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Армия и внешняя политика: белорусы указали Лукашенко путь на интеграцию с Россией

Минск призывают перестать болтать о суверенитете и продолжать при этом брать деньги у Москвы

В России отреагировали на угрозы США из-за Навального

Американцы еще не потеряли шанса на конструктивный диалог с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей