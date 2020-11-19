Решающую роль сыграет температура в помещении

Поистине уникальным можно считать растение шлюмбергера, которое в народе также называют декабрист. Его особенность заключается в том, что обильными цветами этот лесной кактус радует зимой. Суккулент довольно неприхотлив, но при неправильном уходе бутоны могут так и не появиться. Как избежать основных ошибок, рассказало "Утро.ру".

Как ухаживать за декабристом зимой

В первую очередь, цветок необходимо поставить в подходящее место: с наступлением холодов он комфортнее всего будет чувствовать себя на освещенном подоконнике или застекленной лоджии. Декабристы любят прохладу, поэтому наилучшая температура для них – от +12 до +18℃.

Растение ни в коем случае нельзя заливать, поэтому на дне горшка обязательно должны быть дренажные отверстия и слой керамзита. При этом во время образования бутонов почве нельзя пересыхать. Также периодически цветы нужно подкармливать удобрениями. Все эти простые правила обеспечат пышное цветение декабристов даже в самый сильный мороз.

Кроме того, раз в два-три года растению не помешает пересадка. О том, как правильно переместить цветок в другой горшок, читайте в материале "Утро.ру".