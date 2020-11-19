Повеселиться на банкетах жители и гости полуострова не смогут

Новые ограничения на фоне вспышки коронавируса коснулись и крымчан. Вслед за Москвой с завтрашнего дня на полуострове по ночам не будут работать увеселительные заведения, в том числе и в Новый год. Представители туристического бизнеса в панике: некоторые отдыхающие уже отказались от брони из-за перспективы провести праздник в отеле.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей считает, что меры, принятые в регионе, нельзя назвать жесткими и нужно принести эту небольшую жертву ради нормализации эпидемиологической обстановки. Эксперт также добавил, что туристам можно предложить альтернативные варианты, например, накрывать праздничные столы в номерах.

Вероятно, запрет на проведение банкетов станет отличным поводом, чтобы пересмотреть празднования Нового года в целом и вместо шумных гуляний в больших компаниях встретить его с семьей, высказался эксперт.

Напомним, что о новых коронавирусных мерах в Крыму стало известно вчера. Запрет продлится по меньшей мере до 15 января. В беседе с "Интерфаксом" Маковей поделился:

"После того, как указ был размещен, на мой взгляд, началась просто паника среди представителей турбизнеса".

Сегодня число заболевших коронавирусом в России перевалило за 2 миллиона. С понедельника меры по борьбе с инфекцией ужесточат также в Санкт-Петербурге.