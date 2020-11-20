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Несмотря на то, что в России буйствует коронавирусная
инфекция и разразился экономический кризис, новогоднее торжество никто не
отменял. Обстановка в стране сложная, так что государство раздумывает финансово
поддержать некоторых граждан. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны.
Решение осталось за кабмином.
Такая инициатива зародилась в Общественной палате. Выплатить этой категории граждан по 10 тыс. руб. к Новому году предложил член организации Султан Хамзаев, сообщает RT.
Автор инициативы отметил, что на эти деньги ветераны смогут закупить продукты для праздничного стола. В этом году страна отмечает 75-летие со дня разгрома фашистов – финансово поддержать пожилых героев стало бы отличной идеей в такое время, отмечает URA.RU.
Сейчас соответствующая инициатива находится на рассмотрении у главы кабинета министров Михаила Мишустина.
Ранее сообщалось, что части пенсионеров увеличили прожиточный минимум. Парламент внес корректировки в принятый осенью законопроект.
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