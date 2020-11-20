Выплаты может получить определенная категория граждан

Несмотря на то, что в России буйствует коронавирусная инфекция и разразился экономический кризис, новогоднее торжество никто не отменял. Обстановка в стране сложная, так что государство раздумывает финансово поддержать некоторых граждан. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны. Решение осталось за кабмином.



Такая инициатива зародилась в Общественной палате. Выплатить этой категории граждан по 10 тыс. руб. к Новому году предложил член организации Султан Хамзаев, сообщает RT.

Автор инициативы отметил, что на эти деньги ветераны смогут закупить продукты для праздничного стола. В этом году страна отмечает 75-летие со дня разгрома фашистов – финансово поддержать пожилых героев стало бы отличной идеей в такое время, отмечает URA.RU.

Сейчас соответствующая инициатива находится на рассмотрении у главы кабинета министров Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что части пенсионеров увеличили прожиточный минимум. Парламент внес корректировки в принятый осенью законопроект.