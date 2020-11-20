Власти решили, что сейчас не лучшее время для увеличения тарифов

Эксперты Минстроя разработали проект постановления кабмина, которым переносится перевод на новые нормативы потребления тепла. Предполагалось, что люди будут получить счета за отопление исходя из количества этажей в доме и года постройки жилого здания.



Однако специалисты пришли к выводу, что инициатива еще сырая и требует доработки. Если реализовать ее прямо сейчас, многих россиян ждет серьезное увеличение суммы в квитанции за ЖКУ. Речь идет о людях, которые живут в малоэтажной застройке. Вместе с этим, жители высоток в некоторых случаях платили бы меньше, разъяснил в комментарии "Парламентской газете" представитель профильного думского комитета Борис Гладких.

Политик отметил, что систему нужно сбалансировать – вводить ее в существующем виде нельзя. По предварительным данным, программа заработает с начала 2022 года, а не в грядущем январе, как прежде планировалось, передает URA.RU.

Ранее сообщалось, что тарифы на вывоз мусора изменятся. Цены вырастут летом.