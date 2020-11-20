Россиянин хотел заработать на секретах оборонки

Суд Брянской области признал гражданина РФ Юрия Ещенко виновным в госизмене. За попытку продать американской разведке секретные данные о новейшем вооружении и его разработках мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Ещенко имел доступ к секретам российской оборонки, работая в организации по обслуживанию радиоэлектронных систем кораблей Северного флота в Североморске. Решение "подзаработать" на продаже гостайны принял давно. Уже в 2015 г. он начал копировать все документы, касающиеся вооружений военного флота РФ. А в 2019 г. установил контакт с ЦРУ, сообщили в ФСБ.

Ещенко был задержан в 2019 г. на территории Брянской области при попытке передать иностранному агенту секретные сведения, передает РИА "Новости". Свою вину он полностью признал.

Ранее стало известно, как ЦРУ воровало разработки по МиГам.