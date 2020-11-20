Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Суд Брянской области признал гражданина РФ Юрия Ещенко виновным в госизмене. За попытку продать американской разведке секретные данные о новейшем вооружении и его разработках мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
Ещенко имел доступ к секретам российской оборонки, работая в организации по обслуживанию радиоэлектронных систем кораблей Северного флота в Североморске. Решение "подзаработать" на продаже гостайны принял давно. Уже в 2015 г. он начал копировать все документы, касающиеся вооружений военного флота РФ. А в 2019 г. установил контакт с ЦРУ, сообщили в ФСБ.
Ещенко был задержан в 2019 г. на территории Брянской области при попытке передать иностранному агенту секретные сведения, передает РИА "Новости". Свою вину он полностью признал.
Ранее стало известно, как ЦРУ воровало разработки по МиГам.
Минск призывают перестать болтать о суверенитете и продолжать при этом брать деньги у Москвы
Американцы еще не потеряли шанса на конструктивный диалог с Москвой