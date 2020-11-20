Солдаты-победители: как азербайджанцы воюют со стариками в Карабахе – видео

Солдаты-победители: как азербайджанцы воюют со стариками в Карабахе – видео
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Личность старика, которого пинают военные, установлена

Молодые азербайджанцы воспитывались в ненависти к армянам. В этом убежден правозащитник Артак Бегларян. Эти настроения военнослужащие Азербайджана сейчас демонстрируют в Нагорном Карабахе.  

Массовое бегство жителей из районов Карабаха, перешедших под контроль Баку, сначала у многих вызвало недоумение. Люди покидали родные места, где прожили всю жизнь, и даже жгли собственные дома перед отъездом. Но кадры, демонстрирующие поведение азербайджанских военных, вошедших в Карабах, все объясняют.

На облетевшем Интернет видео кучка молодых солдат мучает старика. Его пинают сзади, тащат за рукава, оскорбляют,и все это снимают на камеру. Как выяснилось, издевательствам азербайджанских военных подвергся 80-летний житель города Шуши Джоник Тевосян.

"Это видео еще раз раскрывает системный и глубокий характер антиармянских настроений в Азербайджане, которые полностью поощряются государством",

заявил Бегларян. Он уже обратился в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой защитить старого человека от произвола азербайджанских военнослужащих и призвал международные организации обеспечить безопасность и права других жителей Карабаха, попавших под контроль Баку.

Накануне представитель МККК Зара Аматуни заявила, что члены организации навещают граждан Армении, оказавшихся на азербайджанской стороне, передает "Спутник.Армения".

Ранее в Сети появились кадры, как военнослужащие Азербайджана крушат мебель в домах, брошенных карабахскими беженцами, и как стреляют по советским памятникам.

Соглашение об урегулировании в Нагорном Карабахе было подписано лидерами РФ, Армении и Азербайджана в ночь с 9 на 10 ноября. В документе оговаривается, что стороны остаются на тех позициях, которые занимали в тот момент. Соответственно, под контроль Баку попали несколько районов Карабаха, в том числе город Шуши. В Азербайджане это восприняли как свою победу в войне.

Позже выяснилось, что армянскому премьеру Николу Пашиняну предлагали подписать мирное соглашение раньше, когда в Шуши еще не вошли азербайджанские войска, но он отказался.

Николай ВИКТОРОВ

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