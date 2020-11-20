Епископу Русской православной церкви было 73 года

СМИ сообщают о смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Печальную новость передает РИА Новости со ссылкой на митрополию. Митрополит ушел из жизни в пятницу, 20 ноября.

Информацию подтвердила и пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова, передает сайт телеканала "360".

"Рустам Нургалиевич распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон", – говорится в сообщении. Глава республики выразил соболезнования родным и близким митрополита.



Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Дата прощания не сообщается.