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СМИ сообщают о смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Печальную новость передает РИА Новости со ссылкой на митрополию. Митрополит ушел из жизни в пятницу, 20 ноября.
Информацию подтвердила и пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова, передает сайт телеканала "360".
"Рустам Нургалиевич распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон", – говорится в сообщении. Глава республики выразил соболезнования родным и близким митрополита.
Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Дата прощания не сообщается.
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