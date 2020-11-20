Смешные анекдоты на 21 ноября

Смешные анекдоты на 21 ноября
Фото: Christian Ohde/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Новые шутки – в подборке "Утро.ру"
  • На уроке биологии учительница спрашивает у детей, когда положено собирать урожай яблок. Один ученик отвечает, что в августе, другой – в сентябре, а Вовочка со знанием дела заявляет:

– Лучше, когда собака привязана.

  • Мужчина звонит в магазин и говорит, что хочет вернуть робот-пылесос, который купил там. Продавец просит назвать недостатки, чтобы сообщить о них изготовителю.

– Он мне больше не нужен. После того, как он трижды засосал моего кота, тот научился подметать, мыть полы, собирать мусор и напоминать, когда  его нужно вынести. Теперь у меня везде идеальная чистота.

  • – Что-то у меня компьютер стал часто выключаться, – жалуется один приятель другому.
    – Если у тебя системник стоит внизу, поменяй носки на чистые – он, скорее всего, сознание теряет.
  • Школьница напоминает маме о родительском собрании. Та отказывается идти туда, а на вопрос, почему, отвечает:

– Ничего нового я там не услышу, а на эти деньги мы лучше путевки в Турцию купим.

  • – Ну и молодежь пошла, девушку от молодого человека не отличить: все в брюках и стриженые. Посмотрите вот на это чудо.
    – Это  моя дочь!
    – Простите, не знала, что вы ее отец.
    – Я ее мать.
  • Посетитель в аптеке просит девушку-фармацевта подсказать, что лучше для мужа – валерьянка или валидол .
    – Какой у вас диагноз? – интересуется та.
    – Шуба за 200 тысяч.
Полина ДОРОЖКИНА

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