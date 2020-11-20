Смешные анекдоты на 21 ноября
Новые шутки – в подборке "Утро.ру"
- На уроке биологии учительница
спрашивает у детей, когда положено собирать урожай яблок.
Один ученик отвечает, что в августе, другой – в сентябре, а Вовочка со знанием дела заявляет:
– Лучше, когда собака привязана.
- Мужчина звонит в магазин и говорит,
что хочет вернуть робот-пылесос, который купил там. Продавец просит назвать
недостатки, чтобы сообщить о них изготовителю.
– Он мне больше не нужен. После того,
как он трижды засосал моего кота, тот научился подметать, мыть полы, собирать
мусор и напоминать, когда его нужно
вынести. Теперь у меня везде идеальная чистота.
- – Что-то у меня компьютер стал часто выключаться,
– жалуется один приятель другому.
– Если у тебя системник стоит внизу, поменяй
носки на чистые – он, скорее всего, сознание теряет.
- Школьница напоминает маме о
родительском собрании. Та отказывается идти туда, а на вопрос, почему,
отвечает:
– Ничего нового я там не услышу, а на
эти деньги мы лучше путевки в Турцию купим.
- – Ну и молодежь пошла, девушку от молодого
человека не отличить: все в брюках и стриженые. Посмотрите вот на это чудо.
– Это моя дочь!
– Простите, не знала, что вы ее отец.
– Я ее мать.
- Посетитель в аптеке просит
девушку-фармацевта подсказать, что лучше для мужа – валерьянка или валидол .
– Какой у вас диагноз? – интересуется та.
– Шуба за 200 тысяч.