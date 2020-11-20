Инициаторы идеи считают, что у граждан должно быть свободное время для массовой процедуры

"Коммунисты России" направили в кабмин официальное письмо с предложением ввести официальный выходной день для вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Документ попал в распоряжение СМИ.

По словам главы фракции Максима Сурайкина, для каждого россиянина вакцинация займет немало времени. По этой причине инициаторы решили внести на рассмотрение правительства возможность введения оплачиваемого нерабочего дня.

Также инициаторы обратились к правительству с просьбой дать распоряжения компетентным органам о выдаче гражданам документов по месту работы для вакцинации, после которой россияне могут получить справку.

По мнению "Коммунистов России", взрослые граждане также должны иметь право на получение выходного для сопровождения несовершеннолетних на прививку, о чем Сурайкин заявил в эфире "Радио 1".

Инициативу "Коммунистов России" позднее раскритиковал глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. По его словам, нерабочий день для прививок необходим лишь тем, кто "ковыряется в носу".

Ранее главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предложил сократить нерабочую новогоднюю неделю до двух дней. Медик прокомментировал решение главы правительства сделать 31 декабря выходным днем, заявив о том, что в последний день года россияне и так не работают.